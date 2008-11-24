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Utanç fotoğrafı

Utanç fotoğrafı

Bir futbolcunun başına aldığı darbe ve daha sonra yaşadıkları, futbolda şiddetin yeniden sorgulanmasına yol açtı.

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Yıldız futbolcu ağır yaralandı

Bir süre önce İngiltere'de yapılan Barnsley-Sheffield United karşılaşmasında yaşanan olay, futbolda şiddeti yaniden gündeme getirdi. Barnsley takımının yıldız oyuncusu Iain Hume (25), Sheffield United defans oyuncusu Chris Morgan'ın kafasına vurması sonucu ölümden döndü.

Bir anda kafasında 13 santimlik bir yara açılan ve kanlar içinde yere yığılan Hume, acil hastaneye kaldırıldı ve çok zor bir ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası 10 gün yoğun bakımda kalan genç futbolcu şimde evinde ama "Ölümden döndüm. Hastanede kaldığım günleri hatırlamıyorum. Daha da kötüsü olabilirdi. Kalıcı felç tehlikesi vardı. Ama bu şiddete hiç kimse sesini çıkarmadı" diyor ve olayın ardından Futbol Federasyonu'nun hiçbir şey yapmadığını hatırlatıyor. 

Kendisini bu hale getiren Morgan'a dava açmaya hazırlanan Hume, sadece hakkını aramakla kalmayacağını, bu sporda şiddetin varabileceği noktaya dikkat çekmeye de çalışacağını belirtiyor.

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