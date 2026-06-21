Üstsüz turiste para cezası

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FRANSA sıcak hava dalgasıyla kavruluyor. Fransız meteoroloji ajansından yapılan açıklamaya göre, ülkede etkili olan sıcak havalar nedeniyle 60 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Ülkedeki hava sıcaklığının gün içinde 41 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, aşırı sıcakların gelecek hafta da devam etmesi öngörülüyor. Başkent Paris’i de etkisi altına alan aşırı sıcaklar sebebiyle

yeni tedbirler açıklandı.

KANAL YÜZMEYE AÇILDI

Paris Belediyesi, saat 16.00-20.00 arasında vatandaşların Saint-Martin Kanalı’nda 100 metrelik bir alanda yüzmesine izin verdi. Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, önceki gün basına yaptığı açıklamada ise Paris’teki tüm park ve bahçelerin 7 gün 24 saat açık olacağını duyurdu. Gregoire, ayrıca başkentteki okullar için 1200 vantilatörün satın alınacağını ve kamu havuzlarının 20.00’ye kadar açık olacağını ilan etti.

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FESTİVALLER İPTAL EDİLDİ

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle Seine-et-Marne, Gironde, Sarthe ve Charente-Maritime’de belediyelerin organize ettiği müzik festivalleri iptal edildi. Ayrıca Poitiers şehrinde bazı üniversitelerde yapılması planlanan sözlü mülakatlar hava koşulları gerekçe gösterilerek ertelendi. Eğitim Bakanı Edouard Geffray, 4 bin öğrencinin bu ertelenmeden etkilendiğini ve 784 ilkokul ve ortaokulda sıcaklar nedeniyle eğitim öğretim saatlerinde bazı değişikliklere gidildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı da sıcak havalara karşı alınabilecek önlemlere ilişkin hizmet verecek ücretsiz bir danışma hattı oluşturdu.

ŞEHİR MERKEZİNDE GİYİM KURALLARINA UYULMALI

FRANSA’da artan sıcaklıklardan bunalanlar, tatil bölgelerinde serinlemek için kıyafetsiz dolaşmaya başladı. Yerel yetkililer, özellikle kent merkezlerinde üstsüz gezen turist sayısındaki artışı önlemek adına 150 Euro’ya varan para cezalarına başvuracaklarını duyurdu. Narbonne Belediye Başkanı Bertrand Malquie, alınan yeni kararın turistleri dışlamak veya hedef almak gibi bir amacının olmadığını belirterek, şehirlerinin her zaman misafirperver bir Akdeniz merkezi olduğunun altını çizdi. Malquie, bu düzenlemenin tamamen kamusal alana duyulan saygıyı koruma hedefi taşıdığını vurgulayarak, şehir merkezinde bulunmanın temel bir giyim kuralına uymayı gerektirdiğini ifade etti.