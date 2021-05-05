Üstgeçit faciası: 24 ölü 79 yaralı

Korkunç facia önceki akşam başkent Meksiko’nun güneydoğusundaki 12. Metro Hattı’nın üzerindeki Olivos İstasyonu’nda meydana geldi. Bakımda olan metro üstgeçidinin bir kısmı, üzerindeki tren vagonları ile çöktü. Vagonlar geçidin yaklaşık 5 metre altında bulunan yoldaki araçların üstüne düştü. Bir ucu üstgeçitte takılı kalan vagonun diğer ucunun aşağıya doğru sarktığı görüntüler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kurtarma ekipleri vagonlara ulaşarak yaralıları tahliye etti. Kazada aralarında çocukların da olduğu 24 kişi hayatını kaybederken, 79 kişinin de yaralandığı belirtildi. Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum yaptığı açıklamada, hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 7’sinin durumunun ciddi olduğunu belirtti. 2017’de meydana gelen deprem sonrası çatlaklar oluşan üstgeçitte bakım çalışması yapıldığı kaydedildi.

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