Üst üste zaferler Hafter’i pes ettirdi

Libya’da Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Trablus’un tüm idari birimlerini ve Tarhuna kentini darbeci General Halife Hafter milislerinden temizlemesinin ardından Hafter köşeye sıkıştı. Üç gündür Mısır’da olduğu belirtilen Hafter, dün Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile görüştü. Görüşmenin sonunda açıklama yapan Sisi, Hafter’in 8 Haziran’dan itibaren ateşkese razı olduğu söyledi. Hafter UMH karşısında önemli askeri kayıplarda bulunmadan önceki tüm uluslararası ateşkes girişimlerini reddetmişti. Dün açıklama yapan Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ise Hafter’in teslim olması ve askeri mahkemede yargılanması gerektiğini söyledi.

YENİ HAREKÂT BAŞLADI

Libya ordusu dün de askeri kazanımlarını devam ettirdi. Ordu, Sirte’nin batısındaki Vişke beldesini Hafter milislerinden kurtararak bölgede kontrolü sağladığını duyurdu. Libya silahlı kuvvetleri, Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin memleketi sahil kenti Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarmak için “Zafer Yolları” isimli yeni bir harekât başlattığını ilan etti. Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu da yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı hava unsurlarının, Sirte çevresindeki Hafter milislerine yönelik 5 hava harekâtı gerçekleştirdiğini ifade etti. Kununu, Hafter milislerine, silah bırakma ve adalete teslim olma çağrısı yaparak, Sirte’nin önde gelenlerine de “şehrin savaş felaketiyle yüzleşmemesi” çağrısını yinelediklerini vurguladı. Libya ordusuna bağlı birliklere, Sirte’yi milislerden temizlemeleri yönünde talimat verildiğini aktaran Kununu, “kentte devlet otoritesini tahkim etmekten tereddüt etmeyeceklerini” kaydetti.

Libyalılar, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin işgalinden kurtarılan Terhune ve Beni Velid’in kontrol altına alınmasını, başkent Trablus’taki Şehitler Meydanı’nda kutladı.

ÜÇ HEDEF

Libya Ordusu önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, Sirte’deki “milis ve paralı askerlerin büyük bir panik içinde kentten kaçışının gözlendiğini” paylaşarak, kentin ileri gelenlerinin “Sirte’yi barışçıl yollarla Libya hükümetine teslim etmeyi önerdiğini” aktarmıştı. Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde eden Libya ordusu, son günlerde önce başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalimanı, ardından da tüm Trablus il sınırında kontrolü sağladı. Libya ordusu, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve buranın da güneydoğusundaki Beni Velid şehirlerini Hafter milislerinden arındırmıştı. Hafter milislerini bu geniş alandan çıkartan Libya ordusu, dün yeni hedeflerinin milislerin işgalindeki Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları olduğunu duyurmuştu. Cufra Üssü Hafter için kritik öneme sahip.

DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin, 4 Haziran’da düzenlenen “DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Küçük Grup Dışişleri Bakanları Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Türkiye-Libya bağlamında dile getirdiği “asılsız ithamları” reddettiklerini bildirdi. Aksoy, yazılı açıklamada “Mısır Dışişleri Bakanı Şukri’nin, 4 Haziran’da düzenlenen DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Küçük Grup Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye-Libya bağlamında dile getirdiği asılsız ithamları reddediyoruz. Toplantı sırasında tarafımızca dile getirildiği üzere, Libya’da barış ve istikrarın tesisinin önündeki en büyük engel, meşru hükümeti devirerek bölgede bir başka otoriter rejim kurmaya yeltenen darbeci ve korsan (Halife) Hafter ile bu şahsa her türlü desteği sağlayan Mısır yönetimi ve diğer destekçileri oluşturmaktadır. Darbeyle işbaşına gelenlerin bir darbeciyi desteklemesi de şaşırtıcı değildir. Mısır’ın darbeci Hafter’e yıllardır sağladığı askeri destek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarının açık ihlalini teşkil etmektedir” ifadelerine yer verdi.