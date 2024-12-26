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Üst düzey yetkililer açıkladı: Uçağın düşme sebebi belirlendi

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#Azerbaycan#Rus#Hava Savunma
Üst düzey yetkililer açıkladı: Uçağın düşme sebebi belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 17:26

Azerbaycan hükümetine yakın Anewz.tv, düşen Azerbaycan uçağının Rus hava savunma sistemi saldırısına uğradığının tespit edildiğini bildirdi. Öte yandan Azerbaycanlı üst düzey yetkililer, uçağın Rus hava savunma sistemi tarafından hedef alındığı iddialarını doğruladı.

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Azerbaycan hükümetine yakın medya kaynaklarında, düşen yolcu uçağının Rus savunma sistemleri tarafından vurulduğuna ilişkin haberler yayınlandı.

Anewz.tv sitesinde, ismi belirtilmeyen Azerbaycan hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde, Aktau'da düşen uçağın Grozni kentine yaklaşırken Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından vurulduğu bildirildi.

Haberde, söz konusu uçağın iletişim sisteminin Rus tarafının elektronik harp sistemlerini kullanması nedeniyle tamamen felç olduğu ve bir süre Rus hava sahasındaki radarlardan kaybolduğu belirtildi.

Üst düzey yetkililer açıkladı: Uçağın düşme sebebi belirlendi

Uçağın Grozni, Mahaçkale ve Mineralniye Vodı havaalanlarına inişine izin verilmeyerek Aktau'ya yönlendirildiği belirtilen haberde bunun uçağın Hazar Denizi'ne düşmesi ve tanıkların kaybolması amacıyla yapılmış olabileceği öne sürüldü.

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Rus medyasında dolaşan alternatif versiyonların kamuoyunu yanıltmak için yapıldığı savunulan haberde, uçak daha düşmeden kabinde alınan videoların ve tanıkların patlama sesi duymalarına ilişkin ifadelerinin uçağın hava savunma sistemlerinin saldırısına maruz kaldığına işaret ettiği kaydedildi.

Haberde, Azerbaycanlı yetkilinin "Azerbaycan için durum kesinlikle açıktır. Kimse bunun kasıtlı olarak yapıldığını iddia etmiyor. Ancak, gerçekleri göz önünde bulundurarak, Bakü, Rus tarafının Azerbaycan uçağının düşürülmesini itiraf etmesini ve sorumluların tümünün adalete teslim edilmesiyle sonuçlanacak tam bir soruşturma yürütmesini bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Üst düzey yetkililer açıkladı: Uçağın düşme sebebi belirlendi

Üst düzey Azerbaycanlı yetkililer ise, Kazakistan’da düşen Azerbaycan Hava Yolları uçağının, Rus hava savunma sistemi tarafından hedef alındığı iddialarını doğruladı.

AZERBAYCAN UÇAĞI KAZAKİSTAN'DA DÜŞTÜ

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

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AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

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#Azerbaycan#Rus#Hava Savunma

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