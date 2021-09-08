Üst düzey yetkili konuştu: BioNTech-Pfizer'dan flaş üçüncü doz ve yan etki açıklaması!

Neredeyse iki yıldır üzerimize kâbus gibi çöken koronavirüs salgınında vaka ve ölümlerin önüne geçen ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran Kovid-19 aşıları dünya çapında uygulanmaya devam ediyor. Ancak dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan ve yayılan Kovid-19'un yeni varyantları (mutasyonlar) nedeniyle vaka sayıları tekrar artışa geçti ve aşıların bu varyantlar karşısında etkinliği sorgulanmaya başlandı. Birçok aşı üreticisi bu konuda açıklamalar yaparken bir yandan da varyantlara karşı üçüncü doz aşı çalışmaları başladı ve izin başvuruları yapılıyor. BioNTech-Pfizer da bunlardan biri...

Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen ve "Comirnaty" adı verilen Kovid-19 aşısı, AB'den 2020 sonunda onay almıştı. Aşı, AB ülkelerinde 12 yaşından büyük kişilere uygulanıyor. ABD ve diğer ülkelerde de yaygın olarak uygulanan aşı üçüncü doz için resmi başvurularını yapmaya çoktan başladı. Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BionTech'in Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun 16 yaşından büyüklere takviye doz olarak uygulanması için yapılan başvuruyu değerlendirmeye başladı.

Öte yandan üçüncü doz ve olası yan etkiler konusunda da dünya çapında soru işaretleri oluşmaya başladı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurduğu BioNTech ile Kovid-19 aşısı geliştiren Pfizer’ın üst düzey ismi Philip Dormitzer bu kritik konu hakkında açıklamalarda bulundu. Şirketin Bilimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Dormitzer, şirketin üçüncü doz için hükümetlere baskı yaptığı konusundaki eleştirilere de cevap verdi.

Philip Dormitzer, varyantlar ilk ortaya çıktığında virüste meydana gelen değişikliklerin aşı üzerindeki etkisine ilişkin çalışmaların süreceğini belirterek "İnsanları fazlasıyla endişelendiren bu mutasyonun bir problem yaratmadığını görmek memnuniyet verici." ifadelerini kullanmıştı.

ÜÇÜNCÜ DOZ TARTIŞMASI

Financial Times’a açıklama yapan Dormitzer, aşının güvenliği ile ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaşarak etkinlik oranı ve olası yan etkilerle ilgili insanların aklındaki soru işaretlerini giderdi.

Pfizer’ın üçüncü doz aşı konusunda son dönemde hükümetlere baskı yaptığına dair iddiaları yalanlayan Dormitzer, “Yapmamız gereken sorun büyümeden önlem almaktı, biz de geç kalmamak için bunu yaptık. Eğer aşı olanlarda Kovid-19 vakalarının artmasından sonra bu adımı atmış olsaydık her şey için çok geç kalmış olacaktık. dedi.

Özellikle yeni ortaya çıkan ve ülkemizde de rastlandığı açıklanan 'Mu' varyantı korku yaratırken varyantının aşıya daha fazla direnç gösterebileceği belirtiliyor. Ancak bu konu hakkında henüz bilim dünyasının üzerinde mutabık kaldığı bir çalışma bulunmuyor. Yine de Pfizer-BioNTech başta olmak üzere hemen tüm aşı firmaları çift doz aşı olsa da bağışıklığı düşük, kronik hastalığı olan ya da risk grubundaki kişilerin üçüncü bir takviye dozla aşılanması gerektiğini düşünüyor.

Philip Dormitzer de, yaptıkları üçüncü doz onay başvurusunun sebebini bu şekilde açıklıyor ve hükümetlere baskı yaptıkları iddialarını yalanlıyor.

MODERNA KARŞILAŞTIRMASINA CEVAP VERDİ

Delta varyantının dünyada yayılmasıyla birlikte ortaya atılan Moderna- Pfizer-BioNTech karşılaştırmasına da cevap veren Dormitzer aşılarının Delta'ya karşı etkinliği konusunda bir sorun olmadığı açıklarken Moderna'nın daha fazla bağışıklık sağladığı iddiaları hakkında "Moderna aşısının içinde bizim aşımıza göre daha fazla etken madde bulunuyor. Bu da aslında yan etkileri artıracak bir durum. Biz Pfizer-BioNTech aşısına yaşlılarda da etkin bağışıklık sağlayacak ancak daha az yan etki oluşturacak miktarda etkin madde ekledik ve yaşanabilecek aşıya bağlı sıkıntıları minimumda tutmayı başardık. Kovid-19 aşılarıyla ilgili olarqak bugüne kadar elde ettiğimiz bilgilere bakarsak aşılarda en büyük sorun etkinlikten ziyade ortaya çıkan yan etkiler. Bu yan etkiler sağlık sorunlarına sebep olan yegane şey ve insanların aşı korkusuna sebep olan da bu. Biz bu saha deneyimlerini kullanarak ortaya etkin ama yan etkiye yol açmayan bir aşı çıkartmaya çalıştık." açıklaması yaparak aşının yan etkisi konusundaki soru işaretlerini de gidermiş oldu.

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