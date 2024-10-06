Üst düzey İranlı yetkili: Tüfek icat edilince kılıç bırakıldı

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İranlı yetkili, Hamaney’in tüfeğiyle ilgili, bunun İslam tarihinde sembolik olarak cihat anlamına geldiğini, önceden kılıçla hutbe verildiğini, ancak tüfek icat edildikten sonra kılıcın yerini aldığını söyledi.

AKLISELİMİ SEÇMİŞTİK

İsrail’in terör saldırıları karşısında ABD ve Avrupa ülkelerinin araya girmesiyle ateşkes ve barışa fırsat vermek için İran’ın aklıselimi seçtiğini ancak barış sağlanamadığı gibi savaşın Lübnan’a sıçradığına işaret eden yetkili, “İsrail’in bu küstahlığı ve bu pervasızlığına karşı İran’ın misilleme yapmaktan başka çaresi kalmamıştı. ABD ve Avrupa verdiği sözleri yerine getirmeyince İran güçleri 2 Ekim gecesi operasyon düzenledi” dedi.

O F-35’LERİ VURDUK

Operasyonda Mossad’ın üssü ile Nevatim üssü gibi stratejik noktaların vurulduğunu söyleyen yetkili, “Hasan Nasrallah’ı şehit eden F-35’lerin üssü de hedef alındı. Operasyon yüzde 90 başarılıydı ve öngörülen hedeflerin birçoğu tam isabet vuruldu. Ümit ediyoruz ki, Amerikalılar geçmişteki yöntemlerini artık bir kenara koysun ve bu saldırgan rejimi durdursun. Artık tek taraflı aklıselim dönemi bitti. Siyonizm rejimi kontrol altına alınmazsa bu operasyonlar katbekat ağır bir şekilde devam edecek.”