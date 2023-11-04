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Üst düzey ABD'li yetkili önümüzdeki haftayı işaret etti: İsrail taktik değiştirecek

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#Abd#İsrail#Gazze
Üst düzey ABDli yetkili önümüzdeki haftayı işaret etti: İsrail taktik değiştirecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 13:06

CNN International'a konuşan üst düzey ABD'li yetkililer İsrail'in önümüzdeki hafta taktik değiştirmesini beklediklerini açıkladılar.

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İsrail-Hamas savaşı bugün 29. gününe girdi. Savaşın başladığı ilk günden bu yana İsrail'e destek veren ABD Başkanı Joe Biden son yaptığı açıklamada 'ateşkes' kelimesini kullanmasa da savaşa insani bir ara verilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail Biden'ın yaptığı çağrıya rağmen Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını artırdı.

ABD'Lİ YETKİLİLER: ATEŞKES ÇAĞRISI UYGUN DEĞİL

CNN International'e konuşan üst düzey ABD'li yetkililer Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirdiği saldırılarının boyutu ve niteliği göz önüne alındığında 'ateşkes çağrısı yapılmasının' uygun olmayacağını belirtip İsrail ordusunun da uluslararası hukuka uygun davranması gerektiğini vurguladılar.

Üst düzey ABDli yetkili önümüzdeki haftayı işaret etti: İsrail taktik değiştirecek

YENİ AŞAMA GELİYOR: HAVA SALDIRILARI AZALACAK

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İsmi açıklanmayan yetkili, İsrail'in önümüzdeki günlerde hava saldırılarını azaltacağını iddia ederek, Tel Aviv yönetiminin daha taktiksel bir kara operasyonuna odaklanacağı 'yeni bir aşamanın' başlayacağını söyledi.

İsrail'in kara operasyonunda 'Gazze metrosu' olarak da bilinen Hamas tünellerine odaklanması bekleniyor.

Üst düzey ABDli yetkili önümüzdeki haftayı işaret etti: İsrail taktik değiştirecek

Hamas'ın yapımı için yıllar boyunca boyunca uğraştığı ve Gazzenin altında bir labirent gibi uzanan tünellerin 30 metre derinliğinde olduğuna inanılıyor.Ağın büyüklüğünü anlamak oldukça zor, bilinen tek şey tünellerin 41 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre genişliğindeki Gazze Şeridi'nin altında yer aldığı.

Londra metrosundan daha büyük olan tünel ağının yapımı 2005 yılından önce başladı, Hamas'ın bölgenin kontrolünü ele geçirmesiyle hızlandı.

Üst düzey ABDli yetkili önümüzdeki haftayı işaret etti: İsrail taktik değiştirecek

REHİNELER İÇİN YOĞUN ÇABA SÜRÜYOR

Yetkili ayrıca Hamas'ın Gazze'de tuttuğu rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakılmasını sağlamak için "yoğun sürecin devam ettiğini" söyledi ancak sayıları 240'ı geçen rehinelerin hepsinin serbest kalmasının 'zor' olduğunu kabul etti.

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BLİNKEN ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİYOR

İngiliz Guardian gazetesi ise Netanyahu'nun ateşkesin yalnızca rehinelerin serbest kalması halinde yapılacağını söylemesine rağmen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ateşkes görüşmelerinin devam ettiğini yazdı.

Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Filistin’in Dışişleri Bakanlarının bugün Ürdün’ün başkenti Amman’da bir araya geleceği ve daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşeceği açıklandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Abu Zeid, bugün yaptığı açıklamada “Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Filistin Dışişleri Bakanları bugün Amman'da buluşuyor... ABD Dışişleri Bakanı'na hiçbir tereddüt ve belirsizliği kabul etmeyen birleşik bir Arap tutumu aktarılacak.İsrail saldırılarının derhal durdurulması, yardım girişine öncelik verilmesi, yerinden edilmeye hayır denilmesi, işgalin sona erdirilmesi gerekliliği ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması çözümdür” ifadelerini kullandı.

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#Abd#İsrail#Gazze

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