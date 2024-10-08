×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Usame Bin Ladin’in oğlu sınır dışı edildi

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Usame Bin Ladin#El Kaide
Usame Bin Ladin’in oğlu sınır dışı edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 12:31

El Kaide’nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in oğlu Ömer Bin Ladin, sosyal medyada terör paylaşımlarının ardından yıllardır yaşadığı Fransa’dan sınır dışı edildi ve ülkeye dönüşü yasaklandı.

Haberin Devamı

El Kaide’nin 2011 yılında öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in oğlu Ömer Bin Ladin, yıllardır yaşadığı Fransa’dan sınır dışı edildi.

Sosyal medya hesabından terör paylaşımlarını övdüğü gerekçesiyle sınır dışı edilen Bin Ladin’in, Fransa’ya dönüşü de yasaklandı.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau konuya ilişkin açıklamasında Ömer Bin Ladin’in Fransa’ya girişinin yasaklandığına ilişkin kararı imzaladığını ifade ederek Bin Ladin’in daha önce deport edildiğini açıkladı.

Ömer Bin Ladin’in ne zaman sınır dışı edildiğini ve nereye gönderildiğini ise açıklamayan Fransız Bakan Retailleau, “Bir İngiliz vatandaşının eşi olarak yıllardır Orne bölgesinde yaşayan Bin Ladin, 2023 yılında sosyal medya ağlarında terörü öven yorumlar yaptı. Alınan idari yasak, Ömer Bin Ladin neden ne olursa olsun Fransa’ya dönmesini engellemektedir” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Usame Bin Ladin#El Kaide

BAKMADAN GEÇME!