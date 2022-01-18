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Uruguay’da sel suları araçları yuttu

#Uruguay#Şiddetli Yağış#SEL

Uruguay'da şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde onlarca araç sel sularının arasında kayboldu.

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Uruguay’ın başkenti Montevideo’da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Birçok yerde su baskınlarının yaşandığı başkent Montevideo’da on binlerce evin elektriği kesildi ve onlarca araç da sular altında kalarak sürüklendi.

Yaklaşık bir saatte etkili olan yağış miktarının kentin bir aylık yağış ortalamasından daha fazla olduğu da öğrenildi.

YAĞIŞLAR TARİHİ SINIRI AŞTI

Montevideo Belediye Başkanı Carolina Cosse, sel nedeniyle şu an için can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini açıkladı. Başkentteki yağmurların Entegre Acil Müdahale Sistemini etkinleştirdiğini ifade eden Cosse, yağışların tarihi sınırı aştığını da sözlerine ekledi.

Cosse, selden etkilenen ailelerin sayısı ile maddi hasar hakkında bilgi vermezken, herhangi bir sağlık sorununun olmadığını da belirtti.

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Cosse yaşanan sel felaketinin, yağmur suyunu kanalizasyon yoluyla tahliye eden drenaj sisteminin bir ayda akan suyu bir saatte toplamaya hazır olmamasından dolayı kaynaklandığını ifade etti.

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#Uruguay#Şiddetli Yağış#SEL

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