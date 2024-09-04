Ursula von der Leyen söz verdi: AB, çiftçilerini korumanın yolunu arıyor

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de AB tarımının geleceğine ilişkin hazırlanan raporun kendisine sunulmasının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Tarımın sağlık, ekonomi ve kendine yeterlilik açısından stratejik önem taşıdığını anlatan von der Leyen, "Çiftçilerimizin zorlu küresel rekabet ya da iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri gibi çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Von der Leyen, Avrupa'nın en hızlı ısınan kıta olduğunu ve son dönemde yoğun biçimde sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel, şiddetli yağış gibi aşırı hava olayları yaşadığını anımsattı.

Çiftçilerin bu krizlerden ilk etkilenenlerden olduğuna işaret eden von der Leyen, bu konuda hızla adım atacaklarını ve tedbir alacaklarını belirtti.

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Von der Leyen, "Çiftçilerimizi korumak ve tarımsal gıda sistemini daha dayanıklı, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir hale getirmek için daha fazlasını yapacağız." dedi.

AB tarımının geleceğine ilişkin hazırlanan rapordaki tavsiyeleri dikkatlice değerlendireceklerine işaret eden von der Leyen, kasım ayında başlaması planlanan yeni komisyon döneminin ilk 100 gününde tarım konusundaki yeni yol haritasının açıklanacağını söyledi.

Von der Leyen, "Öncelikle çiftçilerimize adil ve yeterli gelir sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AB'nin mevcut durumda 2027'ye kadar 300 milyar avro bütçeli Ortak Tarım Politikası olduğunu anımsatan von der Leyen, "Gıda değer zincirine yakından bakmalıyız. Çünkü, çiftçilerin bu değer zincirindeki en zayıf halka olduğunu sıklıkla görüyoruz. Bazı çiftçiler ürünlerini sistematik olarak üretim maliyetlerinin altında satmaya zorlanıyor. Bu olamaz. Daha adil bir sistem inşa etmeliyiz." diye konuştu.

Von der Leyen, etkili ödül ve teşvik sistemiyle doğayla uyumlu çalışan bir tarım sistemi kuracaklarını ifade ederek, küçük üreticilerin bürokratik işlemlerini azaltacaklarını anlattı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e sunulan "Avrupa'da tarım ve gıda için ortak bir gelecek" başlıklı raporda, sektörün durumu, bu alandaki fırsatlar ve tarımın geleceğine yönelik çeşitli öneriler yer aldı.

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Daha sürdürülebilir ve rekabetçi gıda sistemine geçiş için Ortak Tarım Politikası'nda değişikliğe gidilmesi tavsiye edilen raporda, AB'nin çiftçilere tarımsal arazi büyüklüğüne göre verdiği desteklemelerin yerine çiftçilere gelirlerine göre destek sağlanması istendi.

Raporda, hayvancılık da dahil olmak üzere sürdürülebilir çiftçilik uygulamalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğine işaret edildi.

Artan çevresel, iklimsel, jeopolitik ve ekonomik riskler karşısında, kriz yönetiminin güçlendirilmesi, mevcut tarım arazilerinin daha iyi korunması, yenilikçi bitki yetiştirme yaklaşımları geliştirilmesi, sektörün ve kırsal alanların daha cazip hale getirilmesi de rapordaki öneriler olarak sıralandı.

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Avrupa genelinde çiftçiler bu yılın başından itibaren artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlerine daha yüksek fiyat ödenmesi talebiyle yoğun protestolar düzenlemişti.

AB çiftçileri, Birliğin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri ile Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri gibi konulardan rahatsızlık duyuyor.