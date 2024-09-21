Ursula Kiev’de Zelenski ile görüştü: AB’den Ukrayna’ya 35 milyar Euro

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Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaşın bininci gününe yaklaşılırken Avrupa Birliği, Kiev’e yeni desteğini açıkladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’ya 35 milyar Euro’ya kadar kredi sağlanacağını duyurdu. Kredinin finansmanında Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirlerden yararlanılacak. Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle bir araya gelen von der Leyen, bu adımı Ukrayna’nın toparlanmasına yönelik önemli bir AB katkısı olarak niteleyerek, “Rusya’nın durmak bilmeyen saldırıları Ukrayna’nın AB’nin sürekli desteğine ihtiyacı olduğu anlamına geliyor” dedi.

AVRUPA’NIN KIŞ PLANI

Rusya, Ukrayna’daki enerji altyapısını hedef almayı sürdürürken AB de kış planını devreye sokmaya hazırlanıyor. Üç ayak üzerine oturtulacak plan kapsamında Ukrayna’nın bu kış ihtiyaç duyacağı enerjinin yüzde 15’ine denk gelen 2.5 gigawatt kapasite yenilenecek. İkinci olarak AB, Ukrayna’yı elektrik şebekesine bağlı tutmayı sürdürecek ve 2 gigawatt elektrik ihraç edecek. Üçüncü ayakta ise enerji akışına ilişkin istikrar sağlanacak.

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AB ve üye ülkeleri savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna’ya 118.3 milyar Euro tutarında insani, mali ve askeri yardım sağladı.

AP’DEN ‘FÜZE SINIRI KALKSIN’ ÇAĞRISI

UKRAYNA’nın Rusya’daki hedeflere karşı Batılı silah sistemlerini kullanmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasını isteyenler kervanına Avrupa Parlamentosu da katıldı. Önceki gün yapılan oylamada 131’e karşı 425 oyla kabul edilen, 63 parlamenterin ise çekimser kaldığı kararda, kısıtlamaların kaldırılmaması durumunda Ukrayna’nın meşru müdafaa hakkını tam olarak kullanamayacağı ve halkı ile altyapısına yönelik saldırılara maruz kalacağı belirtiliyor.