Ürpertici jel robotlar insanları tedavi etmek için eğitiliyorlar

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Vücut ısısı ile enerji sağlayan robotlar malzeme bakımından "jelbot" olarak adlandırıldı. Johns Hopkins Üniversitesi'nden David Gracias, "Çok basit görünüyor, ancak piller olmadan, kablolar olmadan, herhangi bir harici güç kaynağı olmadan hareket eden bir nesne olması dikkat çeken en önemli ayrıntı.” dedi.

Gracias, "Çalışmamız, robotların şeklinin hareket için bir tür zekayı somutlaştırmak adına morfolojiyi nasıl ayarlayabildiğini gösteriyor." diye ekledi.

Bilim insanları, robotu düz yüzeylerde ileri ve geri hareket ettirebileceklerini ayrıca dalgalı, dalga benzeri bir hareketle belirli yönlerde ilerleyebileceğini söylüyor.

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Bunun sağlanması için sadece, jellerin vücut ısısıyla şişme ve küçülme tepkimesi göstermesi yeterli olacaktır denildi.

İNSAN İÇİNDE DOĞRUDAN MÜDAHALE EDEBİLECEKLER

Bu cihazların ilaçları doğrudan bir tümöre, kan pıhtısına veya enfeksiyona müdahalede kullanılabilmesi ve daha etkin bir tedaviyi seçeneği sunması planlanmakta. Diğer bir olumlu yön ise robotların ucuz olması ve seri üretiminin kolay olması. Biyomedikal teşhis ve tedaviler için minimal doku tedavi cihazları olarak hizmet vererek doktorların hastaları muayene etme şeklini değiştirebileceği söyleniyor.

Çalışmada jel robotların deniz ve okyanus canlılarından ilham alınarak hazırlandığı belirtildi

Bu yöntemle üretilecek diğer robotlar ile insan vücudunda ulaşılması zor bölgelerde tedavilerin beklenenden hızlı gerçekleşmesi ümit ediliyor.

LAZER ISISI İLE HAREKET KABİLİYETİ

Ayrıca bilim insanlarının Japon kâğıt katlama sanatı ‘origami'den ilham alarak Jelbotlara benzer robotlar ürettiklerini duyurmuşlardı.

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2020'de Cornell Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, insan vücudunun içinde hareket edebilen bacaklara sahip küçük mikroskobik robotlar geliştirdiklerini de açıkladılar. Temel olarak mini bilgisayarlar olan bu cihazlar, lazer darbeleri kullanarak hareket ediyor.