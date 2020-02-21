DHA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 12:21,
Ürküten görüntü... Hızla yayılıyor, istila ettiler
Suudi Arabistan, çekirge istilasına uğradı. Yetkililer, çekirgelerin Doğu Afrika’dan geldiğini ve düzenli ilaçlamaların yapılacağını açıkladı. Yerel kaynaklar, bu kentlerin milyonlarca çekirgenin istilasına uğradığını belirtti. Halk, duruma müdahale edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Etiyopya, Somali, Yemen, Umman ve Hindistan gibi komşu ülkelerden geldiği belirtilen çekirgeler için Suudi Arabistan Çevre ve Su Bakanlığı yetkililerince uyarılar yapıldı.
Çekirgelerin genellikle zararsız oldukları, ancak kırmızı renkte olanlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan, düzenli ilaçlamaların yapılacağı bildirildi.
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