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Dünya
DHA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 12:21,Son Güncelleme:/

Ürküten görüntü... Hızla yayılıyor, istila ettiler

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Suudi Arabistan, çekirge istilasına uğradı. Yetkililer, çekirgelerin Doğu Afrika’dan geldiğini ve düzenli ilaçlamaların yapılacağını açıkladı. Yerel kaynaklar, bu kentlerin milyonlarca çekirgenin istilasına uğradığını belirtti. Halk, duruma müdahale edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Etiyopya, Somali, Yemen, Umman ve Hindistan gibi komşu ülkelerden geldiği belirtilen çekirgeler için Suudi Arabistan Çevre ve Su Bakanlığı yetkililerince uyarılar yapıldı.

Ürküten görüntü... Hızla yayılıyor, istila ettiler

Çekirgelerin genellikle zararsız oldukları, ancak kırmızı renkte olanlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan, düzenli ilaçlamaların yapılacağı bildirildi.
Ürküten görüntü... Hızla yayılıyor, istila ettiler


 

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