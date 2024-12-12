Ürdün’de Türkiye, ABD, AB ve Arap ülkelerinin katılımıyla "Suriye" zirvesi yapılacak

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Ürdün, Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere 14 Aralık Cumartesi günü uluslararası bakanlar düzeyinde yapılacak toplantıya ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere cumartesi günü Arap ve uluslararası bakanlar düzeyinde yapılacak toplantılara ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Ürdün'ün daveti üzerine Arap Birliği'nin kararıyla Suriye için oluşturulan ve Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreterinden oluşan Arap Bakanlar İrtibat Komitesi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanlarının Akabe'de toplantı yaptığı ifade edildi.

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Açıklamada, mevcut toplantıya katılan Arap dışişleri bakanlarının ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve BM Suriye Elçisi Geir Pedersen ile de bir araya geleceği aktarıldı.