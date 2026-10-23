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Ürdün'de silahlı saldırı: 7 ölü

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#Ürdün#Silahlı Saldırı#Can Kaybı
Ürdünde silahlı saldırı: 7 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 15:59

Ürdün'ün El-Karak kentindeki bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda, 7 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı.

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Ürdün’ün güneyindeki El-Karak kentinde bulunan Hammoud Kilisesi’nde düzenlenen cenaze töreni sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki saldırganın açtığı ateş sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

CENAZE TÖRENİNDE ATEŞ AÇTILAR

Ürdün devlet televizyonu Al-Mamlaka’ya konuşan bir güvenlik kaynağı, saldırının Hammoud Kilisesi’nde gerçekleştiğini açıkladı. Kaynak, saldırıda en az 7 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 10 kişinin yaralandığını belirtti.

Görgü tanığının aktardığına göre, silahlı kişilerin bulunduğu bir araç kilisenin önüne geldi. Saldırganlar, yaklaşık beş dakika boyunca aralıksız ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırı sırasında kilisenin içinde ve çevresinde 150 ila 200 kişinin bulunduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun 50 ila 70 yaşları arasında olduğu ifade edildi.

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SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ürdün Hükümet İletişim Bakanı Muhammed El-Momani, güvenlik güçlerinin saldırıyla ilgili soruşturma yürüttüğünü açıkladı. Yetkililer, saldırganların kimliklerini ve olayın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Ürdün#Silahlı Saldırı#Can Kaybı

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