Ürdün’de mini zirve: Suriye’nin geleceği masaya yatırıldı

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Zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra Ürdün, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fransa, Katar, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan ve Mısır dışişleri bakanları katılırken Almanya, İngiltere, Arap Ligi, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler temsilcileri de toplantıda hazır bulundu.

BMGK KARARINA VURGU

Görüşmelerin ardından yapılan sonuç açıklamasında Suriye’de tüm siyasi ve sosyal güçlerin temsil edildiği barışçıl bir geçiş sürecini destekleme konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Açıklamada Suriye’de ateşkes ve siyasi çözüm çağrısında bulunan, 2015 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına vurgu yapılırken özgür ve adil seçimler yoluyla Suriye halkının tüm kesimlerinin isteklerine uygun bir siyasi sistemi mümkün kılacak bir geçiş yönetimine destek verildiği ifade edildi. Katılımcılar, ayrıca her türlü ayrımcılığa karşı uyarıda bulunarak tüm vatandaşlar için adalet ve eşitlik çağrısında bulundu.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Suriye’nin yeni hükümetinin kapsayıcı olması konusunda bölgesel ortaklar arasında geniş bir fikir birliği olduğunu belirtti.

SURİYE HALKIYLA OMUZ OMUZAYIZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, “Önümüzdeki günler kolay olmayabilir. Ancak Türkiye olarak Suriye halkıyla omuz omuza duracağız” dedi. Fidan, “Uluslararası toplum tüm konularda Suriye’ye gerekli siyasi desteği ve insani yardımı sağlamalıdır. Çabalarımızı koordine etmeliyiz. Herhangi bir yanlış adım düzensiz göç akışına ve İsrail’in daha fazla saldırganlaşmasına yol açabilir” ifadelerini kullandı.