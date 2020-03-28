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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.03.2020 - 01:46,Son Güncelleme:/

Ürdün'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

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Ürdün'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
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Ürdün'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Prens Hamza Hastanesi Müdürü Dr. Abdurrezzak el-Haşman, 83 yaşında bir kadının Kovid-19'dan dolayı yaşımını yitirdiğini açıkladı.

Haşman, ölen kadının daha önceden kronik hastalıkları olduğunu belirtti.

Resmi verlere göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 235'e ulaştı.

Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, dün başkent Amman'da ülke genelinde 21 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

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