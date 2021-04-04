Ürdün’de darbe engellendi iddiası

Petra gözaltıların “güvenlik gerekçesiyle” yapıldığını aktarırken, Amerikan Washington Post (WP) gazetesi Kral Abdullah’a yönelik bir darbe planlanı olduğu istihbaratı üzerine harekete geçildiğini öne sürdü.

WP’nin haberinde ayrıca kralın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin’in de gözaltına alındığı ve Amman’daki sarayında tutulduğu iddia edilirken, PETRA’da Prens’in gözaltına alındığı ve ev hapsinde tutulduğu iddiaları yalanlandı. Ancak, Prens Hamza’dan “Ürdün’ün güvenliği ve istikrarını tehlikeye sokan eylemleri durdurmasının” istendiği belirtildi.

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