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Dünya
Haber Giriş: 04.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ürdün’de darbe engellendi iddiası

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Ürdün’de darbe engellendi iddiası

Ürdün’de devlet haber ajansı PETRA, Kral Abdullah’ın eski danışmanı ve maliye bakanı Bassem Awadallah dahil olmak üzere birçok ismin gözaltına alındığını açıkladı.

Petra gözaltıların “güvenlik gerekçesiyle” yapıldığını aktarırken, Amerikan Washington Post (WP) gazetesi Kral Abdullah’a yönelik bir darbe planlanı olduğu istihbaratı üzerine harekete geçildiğini öne sürdü.

WP’nin haberinde ayrıca kralın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin’in de gözaltına alındığı ve Amman’daki sarayında tutulduğu iddia edilirken, PETRA’da Prens’in gözaltına alındığı ve ev hapsinde tutulduğu iddiaları yalanlandı. Ancak, Prens Hamza’dan “Ürdün’ün güvenliği ve istikrarını tehlikeye sokan eylemleri durdurmasının” istendiği belirtildi.

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