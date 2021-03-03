Ürdün'de bakanlar, kabine revizyonu öncesinde istifa etti

Devlet televizyonunun resmi sitesinde yer alan habere göre, bakanlar, Başbakan Beşir el-Hasavne'ye istifalarını sundu.

Ürdün İçişleri Bakanı Semir el-Mubaydın ile Adalet Bakanı Bessam et-Telhuni de 28 Şubat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine aykırı davrandıkları için Başbakan Beşir el- Hasavne'nin talebi üzerine istifa etmişti.

Daha sonra da İçişleri Bakanlığı görevine Yerel Yönetim Bakanı Tevfik Kırışan, Adalet Bakanlığına da hukuk işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Ahmed ez-Ziyadat getirilmişti.

Hasavne, kabinesindeki ilk değişikliği, 2 Aralık'ta yapmış, genel seçimlerin ardından yaşanan ihlaller nedeniyle İçişleri Bakanı Tevfik el-Helaleme istifa etmişti.