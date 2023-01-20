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Ürdün ve ABD arasında F16 anlaşması

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#Ürdün#ABD#F-16
Ürdün ve ABD arasında F16 anlaşması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 01:35

Ürdün, ilk etapta 12 adet olmak üzere ABD ile F16 satın alım anlaşması imzaladı.

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Ürdün ile ABD arasında F16 alımına ilişkin anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşma ilk etapta 12 adet F16 savaş uçağının alımını içeriyor. Başkent Amman’da bulunan Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri (RJAF) Komutanlığı'ndaki imza törenine Ürdün Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Abdullah Shdeifat ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed Fethi Hiyasat ile ABD'nin Amman Büyükelçi Yardımcısı Rohit Nepal iki ülkeden üst düzey yetkililer katıldı.

Anlaşma ile iki ülke arasındaki ortak işbirliğinin, terörle mücadelenin ve istikrarı artırmada ortak çabaların güçlendirilmesinin, Ürdün'ün savunma kapasitesini, askeri caydırıcılığının ve savaşa hazırlık seviyesinin ve ABD ile ortak operasyonların artırılmasının amaçlandığı aktarıldı.

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#Ürdün#ABD#F-16

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