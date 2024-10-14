Ürdün Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

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Dışişleri Bakanlığı, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi’nin, Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi 15 Ekim 2024 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde, Ürdün'le ikili ilişkilerimiz ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.