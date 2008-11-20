Uranyum izi var ama nükleer olmayabilir

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İsrail uçaklarının geçen yılın eylül ayında bombaladığı Suriye tesisinin amacı konusunda kesin bir yargıya henüz varamadı.

Reuters’in ele geçirdiği gizli raporda, bölgede "önemli" miktarda uranyum parçacığı bulunduğu ve bombalanan binanın nükleer reaktöre benzediği bildirildi. Buna karşın binanın nükleer harici amaçlar için de kullanılabileceğini belirten müfettişler, Suriye’nin yeterince bilgi ve belge sağlamadığını savunarak soruşturmanın derinleştirilmesi gerektiğini vurguladılar. Raporda, Suriye’nin bölgeden hemen kaldırdığı enkaz ve ekipmanı müfettişlere göstermediği de hatırlatıldı.



