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Unvanları askıya alındı

#Rusya#Ukrayna#Putin
Unvanları askıya alındı

Çok sayıda Avrupa ülkesinin Rusya uçaklarına hava sahalarını kapattığı ve Rusya finansal sistemini hedef alan peş peşe yaptırımların açıklandığı bir ortamda Moskova, uluslararası spor organizasyonlarından da dışlanıyor.

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SON olarak Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), Rusya Lideri Vladimir Putin’in onursal başkanlık ve IJF Büyükelçisi unvanlarını askıya aldı. 2014’te judo sporunun en üst derecesine ulaşan Putin, 2008’den beri IJF’nin onursal başkanıydı. Spor dünyasının Putin’e tepkisi bununla sınırlı değil.

UEFA VE FORMULA 1 ARTIK YOK

Daha önce UEFA, 28 Mayıs’taki Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg’dan Paris’e aldı. Ekonomistlere göre bunun Rusya’ya maliyeti on milyarlarca doları bulabilir. Kayak ve curling dahil olmak üzere bir dizi federasyon Rusya’daki etkinliklerini iptal etti. Prestijli ‘Formula 1’ de 25 Eylül’de yapılması planlanan Rusya Grand Prix’sini iptal etti.

Unvanları askıya alındı

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RUSLARLA KARŞILAŞMAYACAKLAR

Öte yandan Çek Cumhuriyeti, Polonya ve İsveç, Dünya Kupası play-off’larında Rusya ile maça çıkmayacaklarını ilan ettiler. Rus sporcuların Avrupa’daki etkinliklere katılımının engellenmesi de değerlendiriliyor. Çek Cumhuriyeti futbol otoritesinden yapılan açıklamada, “Mevcut durumda, tarafsız sahada bile Rus milli takımına karşı oynamak mümkün değil” denildi.

OLİMPİYATLAR DA TEHLİKEDE

2014’te Soçi Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapabilmek için 50 milyar dolar harcayan, geçtiğimiz haftalarda yapılan Pekin Kış Olimpiyatlarına 200 sporcu göndererek 32 madalya toplayan Rusya şimdi oyun dışı bırakılma tehlikesiyle karşı karşıya. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) önemli bir çıkış yaptı ve Ukrayna işgalinden ötürü güçlü ilişkilerinin bulunduğu Rusya’yı kınadı. Olimpiyatlardaki itibarı zaten doping skandallarıyla sarsılan Rusya’nın sporcularının 2024’teki Paris Yaz Oyunlarına katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

Unvanları askıya alındı

CHELSEA’NİN PATRONU YÖNETİMDEN ÇEKİLDİ

55 yaşındaki Rus milyarder Roman Abramovich, 19 yılda 2 milyar dolar yatırım yaptığı İngiliz futbol kulübü Chelsea’nin yönetiminden çekildi. Kulübün çıkarlarını düşünerek bu adımı attığını söyleyen Abramovich, takımın sahibi olarak kalmayı sürdürecek.

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#Rusya#Ukrayna#Putin

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