Unvanları alınınca ağlamış

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HAKKINDA çıkan cinsel istismar iddiaları nedeniyle tüm askeri ve kraliyet unvanları elinden alınan İngiltere Prensi Andrew’un, haber kendisine ilk iletildiğinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı. İngiliz basını, York Dükü’nün, annesi Kraliçe 2. Elizabeth kararı kendisine ilettiğinde çok üzüldüğünü, gözyaşları içinde kaldığını yazdı. Mirror gazetesinin haberine göre, üst düzey bir savunma kaynağı konuyla ilgili olarak, “Prens bu haberi beklese bile kendisine söylendiğinde gözyaşlarına boğuldu. Kraliçe 2. Elizabeth’in tahta çıkışının 70’inci yıldönümünde pek çok kişiyi, özellikle annesini hayal kırıklığına uğrattığını hissediyor” ifadelerini kullandı. Aynı kaynak, Prens Andrew’un görevden alınmasının silahlı kuvvetlerin üst düzey komutanlarında rahatlama yarattığını kaydetti. York Dükü’nün cinsel istismar davasına ilişkin de, “Kraliyet ailesinde onun masum olduğuna tamamen ikna olmuş birkaç kişi var” diyerek, Kraliyet’in hızlı bir karar almak zorunda kaldığını belirtti.

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MAXWELL İLE BERABERDİ

Aynı belgeselde Prens Andrew’un, küçük yaştaki kızları fuhuşa zorlamakla yargılanan Ghislaine Maxwell ile bir dönem birlikte olduğu ileri sürüldü.

60 OYUNCAK AYISI VAR

Bugün İngiliz ITV’de yayınlanacak olan “Ghislaine, Prens Andrew ve Pedofili” adlı belgeselde ilginç iddialar ortaya atıldı. Belgeselde konuşan ve bir dönem York Dükü’nün kraliyet konutunu korumakla görevli olan eski bir polis, Prens Andrew’un 50-60 kadar oyuncak ayısı olduğunu, saray hizmetçilerinin bunları temizlerken önce fotoğraf çektiğini ve hepsini aynı şekilde dizmeye özen gösterdiğini, aksi takdirde Prens Andrew’un hizmetçilere bağırıp azarladığını söyledi.