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Ünlülerle vurgun

Güncelleme Tarihi:

#Gürcistan#Çete#Vurgun
Ünlülerle vurgun
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 07:00

Ünlü isimlerin yer aldığı deepfake videolar ve sahte haberler kullanarak 35 milyon dolarlık vurgun yapan çete çökertildi.

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Gürcistanda kendilerine “skameri” (Gürcüce dolandırıcılar) adını veren organize bir ağ, Facebook ve Google’da yayınladıkları sahte reklamlarla İngiltere, Avrupa ve Kanada’daki binlerce kişiyi dolandırdı. 35 milyon dolar vurgun yapan çete, kurdukları çağrı merkezinin verileri İsveç kamu yayın kuruluşu SVT’ye sızdırılınca ifşa oldu.

6 BİN KİŞİ DOLANDIRILDI

Tiflis’teki üç ofis binasında faaliyet gösteren 85 çete üyesi, çağrı merkezinden yaptıkları aramalarla dünya çapında 6 bin kişiyi sahte kriptolara yatırım yapmaya ikna etti. Çete, Google ve Facebook’ta, milyarder işinsanı Elon Musk, İngiliz finans uzmanı Martin Lewis, radyo DJ’i Zoe Ball ve maceracı Ben Fogle’ın yer aldığı deepfake videolar yayınlayarak kurbanları ağa çekti. Bu reklamları desteklemek için sahte yatırım haberleri de hazırlandı. En çok etkilenenler, çalınan toplam paranın üçte birini kaptıran İngiliz vatandaşları oldu.

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PARAYI LÜKSE HARCADILAR

Mayıs 2022 tarihine kadar giden verilere göre hedef alınan binlerce kişi, Revolut ve Chase gibi büyük finans şirketlerinde hesap açmaya ikna edildi. Dolandırıcılar, mağdurların parasını Rolex saatler, Range Rover’lar, Cartier mücevherler ve gösterişli partilere harcadı. İngiltere’nin başkenti Londra’daki bakımevinde yaşayan ve dolandırıcılarla telefonda 55 saatten fazla zaman geçiren 70’li yaşlarındaki eski bir doktor, 50 bin dolardan fazla parasını kaptırdı.

 

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#Gürcistan#Çete#Vurgun

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