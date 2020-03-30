Ünlülerin korona günleri

Koronavirüs salgını nedeniyle izolasyonda olduğu evinde keyifli vakit geçirmeye çalışan ünlü manken Bella Hadid, video paylaşım platformu TikTok’ta evde dans ederken çekilen videolarını paylaşıyor. Ünlü modelin paylaştığı videolarda sık sık abur cubur tükettiği görülüyor.

EVDEN REKLAM YAPIYOR

Evinde karantinada bulunan ünlü model Kylie Jenner sıkıntıdan kendini makyaja verdi. Sosyal medyaya makyaj videosu yükleyen Jenner, kendi kozmetik şirketinin ürünlerini tanıtıyor.

KARANTİNAYA YÜRÜYÜŞ MOLASI

Hollywood’un önemli aktörlerinden Ben Affleck ve sevgilisi Ana de Armas, önceki gün hava almak için kendilerini Los Angeles sokaklarına attı. Sokakta sarmaş dolaş yürürken görüntülenen yeni âşıklar, oldukça keyifliydi.

BU ÜNLÜYÜ TANIDINIZ MI

Ünlü aktris ve iş kadını Gwyneth Paltrow, virüse karşı en dikkat eden isimlerin başında geliyor. Sosyalleşmek için çocukluk arkadaşlarıyla video konferans yapan 47 yaşındaki oyuncu market alışverişine giderken tüm önlemleri alıyor.