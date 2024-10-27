Ünlülerden Kamala Harris’e tam destek... Ünlü şarkıcı Beyonce mitinge katıldı

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SON olarak dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce cuma gecesi Kamala Harris’in Teksas’taki mitingine katıldı. Mitinge ünlü değil bir anne olarak katıldığını söyleyen Beyonce, kadın haklarına verdiği destekten ötürü Harris’e oy vereceğini duyurdu. Etkinlikte şarkı söylemeyen Beyonce 20 bin kişiden oluşan kalabalığa seslenerek “Amerika için yeni bir şarkı söyleme zamanı geldi” dedi.

BİR DESTEK DE DICAPRIO’DAN

ABD’li aktör Leonardo DiCaprio da Instagram paylaşımında Harris’e desteğini açıkladı: “Ekonomimizi, gezegenimizi ve kendimizi kurtarmak için cesur bir adım atmamız gerekiyor. Bu yüzden Kamala Harris’e oy veriyorum.” Julia Roberts, şarkıcı Taylor Swift ve Usher, rapçi Eminem, aktör Samuel L. Jackson, basketbolcu Magic Johnson ile televizyoncu Oprah Winfrey dahil birçok ünlü de Harris’e desteğini açıklamıştı.

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OY ORANLARI ÇOK YAKIN

Michigan eyaletindeki Müslüman liderler ise Donald Trump’ı desteklediklerini açıkladı. İmam Belal Alzuhairi, “Savaş değil barış vaat eden bir lider. Başkan Trump’ın yanındayız” dedi. Seçimlere 9 gün kala Demokrat aday Harris ve Cumhuriyetçi aday Trump’ı anketlerde ayırabilmek mümkün değil. Cuma günkü CNN/SSRS ve New York Times/Sienna anketlerinde her iki aday da aynı oy oranına sahip. Trump, 2016 ve 2020’de seçime kısa süre kala rakiplerini geriden takip etmişti.

Harris’in mitingine aktris Jessica Alba da katıldı.