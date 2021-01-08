Ünlülerden isyana ortak tepki: ABD'nin utanç günü

ABD’li pop yıldızı Selena Gomez, olaylardan Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarını ve sahiplerini sorumlu tuttu. Plaftormları ‘şiddeti körükleyen yanlış bilgileri yaymakla’ suçlayan Gomez, “Bu işin büyümesini önlemek için daha fazla şey yapın” çağrısında bulundu.

HESABI SORULMALI

Ivanka Trump’ın eşi Jared Kushner’in kardeşi Joshua Kushner ile evli olan Amerikalı model Karlie Kloss, “Meşru demokratik bir seçimin sonucunu kabul etmek vatanseverliktir. Bunu reddetmek ve şiddeti kışkırtmak Amerika karşıtıdır” diye yazdı.

Apple’ın CEO’su Tim Cook Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bugün, ulusal tarihimize üzücü ve utanç verici bir iz bırakıyor. Seçilen başkan Biden’ın geçişi tamamlanmak zorunda. Kalkışmada yer alan isyancılara da bunun hesabı sorulmalı” diye yazdı.

Amerikalı oyuncu Ashton Kutcher, “Barışçıl bir iktidar geçişine destek verin! Vatansever olmak budur!” açıklamasında bulundu.

ABD’li rap şarkıcısı Cardi B sosyal medya hesabından, “Bu ironi epey komik... Bu kişiler yazın adalet arayan vahşi yaratıklar değiller miydi? Peki şimdi ne yapıyorlar? İzin verin izleyeyim” ifadelerine yer verdi.

İKİYÜZLÜLÜK

Pop yıldızı Pink, “Bir ABD vatandaşı ve iki gazinin çocuğu ve bir gazinin kız kardeşi olarak, Washington’da olanlardan utanç duyuyorum. İkiyüzlülük, utanç, mahcubiyet. Amerika için üzücü bir gün” açıklamasında bulundu.

NBA’DE PROTESTO





Dün NBA’de oynanan maçlardan önce oyuncular ve teknik kadro yaşanan olayları protesto etti. Miami Heat-Boston Celtics arasındaki maçtan önce oyuncular ve antrenörler diz çökerek tepki gösterdi.