Ünlülerden Filistin’e destek

Filistin asıllı model Gigi Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir yandan ırksal eşitlik, LGBT& kadın haklarına destek verip yozlaşmış ve gücünü kötüye kullanan rejimler ve diğer adaletsizlikleri kınayıp bir yandan da Filistinlilerin bastırılmasını görmezden gelemezsiniz. Kimin insan haklarının daha önemli olduğu konusunda bir seçim yapamazsınız” dedi.

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Instagram’dan “Şeyh Cerrah’ı Kurtarın” yazan bir görsel paylaşırken, Pink Floyd grubunun solisti Roger Waters da Twitter hesabından paylaştığı bir video mesajla Filistinlilere destek verdi. Avengers filminin ünlü ABD’li oyuncusu Mark Ruffalo, Twitter paylaşımında, “Güney Afrika’ya yönelik yaptırımlar siyahilerin özgürleşmesini sağlamıştı, şimdi aynı yaptırımları Filistinlilerin özgürlüğü için İsrail’e uygulama vakti” dedi.

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