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Ünlülerden aşıda eşitlik için ortak adım!

#Koronavirüs#Kovid-19#Dünya
Ünlülerden aşıda eşitlik için ortak adım

Global Citizen'ın aşı adaletsizliğine dikkat çekmek için organize ettiği festival sona erdi. New York’taki Central Park’ta düzenlenen festivalde pek çok ünlü isim sahneye çıkarak 'aşıda eşitlik' için çağrıda bulundu.

Son dakika: Ünlülerden aşıda eşitlik için ortak adımSon dakika: Ünlülerden aşıda eşitlik için ortak adım
Son dakika: Ünlülerden aşıda eşitlik için ortak adım

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Uluslararası yardım kuruluşu Global Citizen'ın koronavirüs aşısındaki adaletsizliğe dikkat çekmek için organize ettiği etkinlik yapıldı.

Bir süredir merakla beklenen etkinliğe dünyaca ünlü isimler katıldı. Etkinlikte Jennifer Lopez, Stevie Wonder ve Demi Lovato gibi isimler sahne alırken Prens Harry ve Meghan Markle da organizasyona katıldığı.

New York’taki Central Park’ta düzenlenen Global Citizen festivali 24 saat sürdü. Festivalde 'yoksulluğu yok etmek için ayağa kalkın' mesajı verildi.

Burada sahneye çıkan Prens Harry ve Meghan Markle G7 ve AB ülkelerine en az 1 milyar aşı dozunu muhtaç ülkelere gönderin çağrısında bulundu.

Ünlülerden aşıda eşitlik için ortak adım

Koronavirüs aşıları küresel adaletsizliğin yeni göstergesi olarak görülüyor. Zira dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 17'sine ev sahipliği yapan Afrika, koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranı en düşük kıta oldu.

1,3 milyar kişinin yaşadığı kıtada şimdiye kadar yaklaşık 71 milyon kişiye en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

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Afrika'da virüse karşı en az bir doz aşılananlarının oranı sadece yüzde 5,3 iken, bu oran yüzde 40'lık dünya ortalamasının da oldukça gerisinde kaldı.

Eylül ayının ilk haftası itibarıyla aşılama oranı en yüksek kıta olan Güney Amerika'yı (yüzde 56), sırasıyla Avrupa (yüzde 54), Kuzey Amerika (yüzde 54), Asya (yüzde 45) , Okyanusya (yüzde 38) takip ederken, Afrika listenin sonunda yer aldı.

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En fazla aşılama yapılan kıta Asya'yı (2,2 milyar), Avrupa (406 milyon), Kuzey Amerika (323 milyon), Güney Amerika (242 milyon) , Afrika (71 milyon) ve Okyanusya (16 milyon) izledi.

Bu verilere göre, Afrika kıtasındaki aşılama oranı, Avrupa ve Amerika'nın yüzde 10'u kadar.

Öte yandan, kıtada aşılanan kişi sayısı, dünya genelinde aşılanan 3,2 milyar kişinin sadece yüzde 2,2'sini oluşturuyor.

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#Koronavirüs#Kovid-19#Dünya