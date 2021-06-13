Ünlü YouTuber Alex Dragomir hayatını kaybetti

Sosyal medya Manchester United'a düşkünlüğü ile tanınan ünlü YouTuber Alex Dragomir'i konuşuyor.

Sir Kipsta hesabı ile tanınan 17 yaşındaki YouTuber'ın yedi saat süren kalp ameliyatının ardından hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

Dragomir'in yürek burkan son tweet'i, ölüm haberinin ardından yeniden gündeme geldi. 17 yaşındaki YouTuber söz konusu tweet'te takipçilerine şu ifadelerle seslendi;

'Hayati bir ameliyata giriyorum. Eğer işe yaramazsa, sizlerle harika vakit geçirdiğimi bilmenizi istiyorum. hepinize bana yaptıklarınız için teşekkür ederim'

Dragomir'in bu paylaşımından bir gün sonra ünlü YouTuber'dan acı haber geldi. Dragomir'in kız kardeşi aynı hesaptan yaptığı paylaşımda 'Yedi saatlik bir operasyondan sonra kalbi daha fazla dayanamadı' mesajını yayınladı.

Dragomir'in ölmeden attığı son tweet sosyal medyada viral oldu. Ölüm haberi ile birlikte binlerce kişi 17 yaşındaki YouTuber için paylaşımda bulundu.

Bu isimlerden birisi olan Manchester United forması giyen 23 yaşındaki Marcus Rashford paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

'Gerçek bir süper star. Sonuna kadar mücadele etti!'

Dragomir'in YouTube kanalının 30 binin üzerinde abonesi bulunuyordu.

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