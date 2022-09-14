Ünlü yönetmen Godard hayatını kaybetti

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Fransız Yeni Dalga Akımı’na öncülük eden ve birçok ünlü yönetmeni etkileyen Godard’ın İsviçre’deki Cenevre Gölü yakınlarındaki Rolle kasabasındaki evinde yaşama veda ettiği açıklandı. Ailesi Godard’ın ötenazi yöntemiyle hayatına son verdiğini açıkladı. 1960 tarihli ilk filmi Serseri Âşıklar’dan önce sinema eleştirmenliği yapan Godard, daha sonra büyük beğeni alan Le Mépris (Nefret), Une femme est une femme (Kadın Kadındır), Alphaville gibi filmleri yönetti. Küçük Asker filmi devlet eliyle işkence görüntüleri içerdiği için 1963’e kadar yasaklı olan Godard, filmlerinde oyuncularına özgürlük alanı tanıması ve doğaçlamalara izin vermesiyle döneminde büyük etki yaratmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Godard için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.