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Ünlü yazar Salman Rüşdi'nin saldırganına hapis cezası

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#Salman Rüşdi#Bıçaklı Saldırı#Hapis Cezası
Ünlü yazar Salman Rüşdinin saldırganına hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 17:56

Ünlü İngiliz yazar Salman Rüşdi'ye saldıran Hadi Matar, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Hindistan asıllı ünlü İngiliz yazar Salman Rüşdi'ye dünyanın gözü önünde bıçaklı saldırı gerçekleştiren 27 yaşındaki Hadi Matar'a 25 yıl hapis cezası verildi.

New York'taki mahkeme, Matar'ın 77 yaşındaki Rüşdi'yi öldürmeye teşebbüsten suçlu bulunduğunu belirtti.

Rüşdi, New York'un batısındaki Chautauqua Enstitüsü'nde izleyicilerin önünde konuşma yaptığı sırada Matar'ın saldırısına uğramış ve vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklanmıştı. 

Rüşdi, saldırı nedeniyle 17 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi vermişti.

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#Salman Rüşdi#Bıçaklı Saldırı#Hapis Cezası

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