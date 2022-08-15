Ünlü yazar Nicholas Evans hayatını kaybetti!

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Ajansı sevilen yazarın kalp krizi nedeni ile hayatını kaybettiğini duyururken, yapılan açıklamada "Devon'daki Dart Nehri kıyısındaki evinde dolu ve mutlu bir hayat yaşadı" ifadeleri yer aldı.

40 DİLE ÇEVRİLDİ, FİLME UYARLANDI

Evans'ın 1995 yılında yazdığı 'The Horse Whisperer' yani 'Atlara Fısıldayan Adam' dünya çapında 15 milyon kopya sattı ve 20 ülkede en çok satanlar arasında bir numara oldu. 40 dile çevrilen roman, yapımcılığını ve yönetmenliğini Robert Redford'un yaptığı bir filme de uyarlandı.

2 KEZ DAHA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Dünyaca ünlü kitabı 'Atlara Fısıldayan Adam'ı yazarken cilt kanseri teşhisi alan ve kanseri yenen Evans, 2008 yılında İskoç Dağlık Bölgesi'ne yaptığı gezi sırasında yanlışlıkla zehirli mantar yiyerek ölümden dönmüştü.