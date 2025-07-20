Ünlü yatırımcı Buffett'tan sürpriz satış kararı: ABD ekonomisinde fırtınanın habercisi mi? Uyarılar peş peşe geldi

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Analistler, bu hamlenin altında Buffett'ın finansal piyasalarda türbülans beklentisinin yattığını belirtti. Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway, enerji ve temel tüketim sektörlerine yönelirken, banka hisselerindeki pozisyonlarını hızla azalttı.

Berkshire Hathaway, 2025'in ilk yarısında bankacılık sektörüne bağlı hisselerden 3,2 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirdi. Bu çıkışlar arasında Citigroup'tan 1 milyar dolarlık ve Bank of America'dan 2 milyar dolarlık hisse satışları ile Capital One'daki hisselerin önemli ölçüde azaltılması yer aldı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyalarında yer alan Buffett'ın satış işlemleri, finansal piyasalarda geniş yankı uyandırdı.

Delaware Üniversitesi'nden Profesör Larry Cunningham, "Berkshire'ın banka hisselerindeki maruziyetini (fonun bankacılık sektöründeki varlıklarını) azaltması, sektöre yönelik temkinli bir bakış açısını yansıtıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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ABD'li iş insanı ve yatırımcı Warren Buffett

SATIŞ KARARI 'UZUN VADELİ RİSKLERİN GÖSTERGESİ'

Buffett'ın bu hamlesi, bankaların karlılığının rekor seviyelere ulaştığı bir döneme denk geldi. Goldman Sachs ve Citigroup gibi devler, son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamış olsa da, Buffett'ın stratejik değişikliği uzun vadeli risklere işaret ediyor olabilir.

Berkshire Hathaway, banka hisselerindeki çıkışların ardından nakit pozisyonunu 350 milyar doların üzerine çıkardı. Şirket, enerji ve temel tüketim sektörlerine yönelerek Occidental Petroleum ve Constellation Brands gibi firmalara yatırım yaptı.

Berkshire Hathaway'in hisseleri, 2025'in başından bu yana yüzde 3,8 değer kazandı.

COVID SALGINI VE 2008 KRİZİNDEN ÖNCE DE NAKİT BİRİKTİRMİŞTİ

Ünlü yatırımcının geçmişteki uyarıları, bu hamlelerin önemini daha da artırıyor. Buffett, 2008 krizinden önce ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu riskler konusunda peş peşe uyarılar yapmıştı. ABD'li yatırımcı, COVID-19 pandemisi öncesinde de benzer bir nakit birikimi stratejisi izlemişti.

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TD Securities'in ABD faiz stratejisi yöneticisi Gennadiy Goldberg, "Buffett'ın bu hareketi, hisse değerlemelerinin sürdürülebilir olmadığı yönünde bir beklentiden kaynaklanıyor olabilir" yorumunu yaptı.

Buffett'ın çıkışları, finans sektöründeki daha geniş bir geri çekilmeyle örtüşüyor. JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, nisan ayında şirket hisselerinden 31,5 milyon dolarlık satış yaparak 2005'ten bu yana ilk kez kişisel portföyünden büyük bir çıkış gerçekleştirdi.

Gözden Kaçmasın Trump, Powell fikrinden geri adım attı Haberi görüntüle

ENFLASYON YÜKSELDİ, BÜYÜME TAHMİNLERİ GERİLEDİ

Bu gelişmeler, ABD'de enflasyonun yükselmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde yaşanıyor. ABD'de haziran ayında enflasyon yüzde 2,7'ye ulaşırken, Fed büyüme tahminlerini düşürdü.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma tehditleri, piyasalarda gerilim yarattı. JPMorgan, Goldman Sachs ve Bank of America gibi büyük bankaların CEO'ları, para politikasındaki istikrarsızlığın ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarılar yayınladı.

Fed Başkanı Powell, faiz politikaları nedeniyle Trump'ın hedefi oldu. Analistler, Trump'ın Powell'ı yakın zamanda görevden almayı düşünmediğini ancak ikili arasındaki gerilim nedeniyle Fed Başkanı'nın koltuğunu kaybetme olasılığı olduğunu öne sürdü.

'TAHVİL KRALI' DA UYARDI: 'YATIRIMCILAR UYANIN'

"Tahvil kralı" takma adıyla da bilinen ünlü yatırımcı Bill Gross da ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu riskler nedeniyle savunmacı bir strateji benimsediğini açıkladı.

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Gross, Buffett'ın gerçekleştirdiği satışlara ilişkin X üzerinden bir açıklama yaparak, "Yatırımcılar uyanın! Ben savunmacı bir tavır takınıyorum. Daha fazla nakit yatırıma yöneliyor ve yüzde 4-5 temettü getirisiyle değer satın alıyorum. ABD dışındaki hisselere yöneliyorum" ifadelerini kullandı.

Buffett'ın bankacılık sektöründeki çıkışları, enerji ve temel tüketim gibi daha istikrarlı alanlara yönelmesi, finansal piyasalardaki güven endekslerini yakından ilgilendiriyor. Buffett'ın finans sektöründeki hisselerini satması, ABD'de ekonomik türbülansın başlayabileceğine işaret ediyor olabilir. Öte yandan analistler, ABD'de önümüzdeki dönemde volatilitenin (fiyat oynaklığının) artabileceği konusunda uyarıyor.