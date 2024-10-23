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Ünlü yapımcıya lösemi teşhisi

Güncelleme Tarihi:

#Hollywood#Harvey Weinstein#Kanser
Ünlü yapımcıya lösemi teşhisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 07:00

Hollywood’un ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein kansere yakalandı.

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Cinsel taciz suçlarından dolayı bir süredir hapiste olan Weinstein, son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. NBC’nin haberine göre, 72 yaşındaki yapımcıya kanser teşhisi konuldu. Yapımcının Kronik Miyeloid Lösemi’ye yakalandığı belirtildi. New York’ta kaldığı hapishanede tedavi göre Weinstein, 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hollywood dünyasından birçok isim Weinstein’ı cinsel saldırı ve tacizle suçlamıştı. Bu isimler arasında Kate Beckinsale, Cate Blanchett, Cara Delevingne, Madonna, Angelina Jolie, Eva Green, Paris Hilton ve Gwyneth Paltrow bulunuyor.

 

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#Hollywood#Harvey Weinstein#Kanser

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