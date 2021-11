Ünlü tenisçi Peng ortaya çıktı! En yetkili isimden dikkat çeken açıklama

AFP'nin haberine göre; konuşmanın başında IOC'ye teşekkür eden Peng Shuai, sağlığının yerinde olduğunu ve Pekin'de evinde bulunduğunu ifade etti. Gizliliğine saygı duyulmasını isteyen Peng, gerekçe olarak da dostları ve ailesiyle zaman geçirme isteğini gösterdi. Peng çok sevdiği tenisle ilgilenmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Peng, 2 Kasım günü yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla Komünist Parti'nin üst düzey isimlerinden birinin kendisine cinsel saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Olayın patlak vermesinin ardından önce Peng'un paylaşımı silmiş ardından Çin'in sansür kuruluşları suçlamalara dair her türlü içeriği internetten kaldırmıştı. Tenisçinin tüm hesapları da erişime kapatılmıştı.

PENG'UN DİLE GETİRDİĞİ SUÇLAMA NE?

Peng, 2 Kasım günü Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo üzerinden paylaştığı oldukça uzun mesajda Zhang'i kendisini sekse zorladığını yazdı.

Zhang'e hitaben yazılmış bir açık mektup görünümündeki metinde, Peng, Zhang ile aralarında 10 yılı aşkın süreye yayılmış aralıklı bir ilişki olduğunu öne sürdü. Zhang'le ilk kez Komünist Parti'nin Tianjin şehrindeki şubesinin başkanı olduğu dönemde tanıştığını ve birlikte olduklarını ifade eden Peng, Politbüro Daimi Komitesi'ne seçilen Zhang'in ilişkilerine son verdiğini anlattı.

Peng'un anlattığına göre, Zhang, 2018'de emekli olduktan sonra bir gün kendisine ulaşıp birlikte tenis oynamak için Pekin'e davet etti. Daha sonra Zhang ve eşi Kang Jie, Peng'u Yemek yemek için evlerine götürdüler ve Zhang burada Peng'a birlikte olmak için baskı yaptı.

Peng, "O öğleden sonra başta bunu kabul etmedim ve saatlerce ağladım. Ama sonunda teslim oldum. Panik içindeydim ve korkuyordum. 7 yıl öncesinden kalma hislerimle bunu kabul ettim" diye yazdı.

Bunun ardından Zhang'le evlilik dışı bir ilişki yaşadıklarını ifade eden Peng, "çok fazla adaletsizliğe ve hakarete maruz kaldığını" söyledi. Bu paylaşımdan bir hafta önce bir kavga ettiklerini de belirten Peng, Zhang'in kendisiyle görüşmeyi reddettiğini ve ortadan kaybolduğunu anlattı.

Metinde, "Neden benim için geri geldin, beni evine götürdün ve seninle seks yapmaya zorladın? Evet, hiçbir delilim yoktu ve bir delil göstermem imkansızdı" ifadelerini kullanan Peng, Zhang'in ilişkiye dair bir kayıt alacağından her zaman korktuğunu söyledi.

Peng şöyle devam etti: "Ne kadar tiksindiğimi ve kendi kendime kaç kez 'Ben hâlâ insan mıyım?' diye sorduğumu anlatamıyorum. Kendimi yürüyen bir ceset gibi hissediyordum. Her gün rol yapıyordum. Hangisi gerçek bendim?"

Çin dışındaki basın kuruluşları paylaşımın gerçekten Peng tarafından yapılıp yapılmadığını halen teyit edebilmiş değil. Ancak durumun bu yönde olduğuna neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy