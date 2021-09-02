Ünlü televizyoncunun zaferi: ‘Meghan’a inanmıyorum’ demek ifade özgürlüğü

İngiliz yayıncılık kurumu Ofcom, Markle ve Harry’nin Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey’ye verdikleri röportajın tek kelimesine bile inanmadığını söyleyen Morgan’ın yayıncılık kurallarını ihlal etmediğine karar verdi. Morgan özellikle, Meghan’ın akıl sağlığı ve intihar eğilimiyle ilgili yaptığı açıklamalara inanmadığını söylemişti. Televizyoncu dünkü kararın ardından “Bu, ifade özgürlüğü açısından bir zaferdir ve Prenses Pinokyo için bir yenilgidir. Bu durumda işime geri dönecek miyim” dedi.

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