Ünlü televizyoncunun zaferi: ‘Meghan’a inanmıyorum’ demek ifade özgürlüğü
İNGİLTERE Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in torunu Prens Harry ile evli olan Meghan Markle’ın, eşi ile verdiği röportajı ağır bir şekilde eleştirdiği gerekçesiyle işinden ayrılmak zorunda kalan Piers Morgan’ın, yayıncılık adına herhangi bir ihlalde bulunmadığına karar verildi.
İngiliz yayıncılık kurumu Ofcom, Markle ve Harry’nin Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey’ye verdikleri röportajın tek kelimesine bile inanmadığını söyleyen Morgan’ın yayıncılık kurallarını ihlal etmediğine karar verdi. Morgan özellikle, Meghan’ın akıl sağlığı ve intihar eğilimiyle ilgili yaptığı açıklamalara inanmadığını söylemişti. Televizyoncu dünkü kararın ardından “Bu, ifade özgürlüğü açısından bir zaferdir ve Prenses Pinokyo için bir yenilgidir. Bu durumda işime geri dönecek miyim” dedi.