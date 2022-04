Ünlü televizyoncu Ukrayna’da cepheye indi: Konuşmaktan bıktım, savaşacağım!

Ukrayna lideri Zelenski savaşın ilk haftalarında dünyanın dört bir yanından insanlara çağrı yapmış; Ukrayna saflarında savaşa katılmalarını istemişti. Hükümetin de desteklediği ve gelen kişilere her türlü askeri donanımın temin edildiği bu lejyoner ordusu 55 gün içinde giderek büyüdü ve katılanların sayısı on binleri aştı.

ESKİ BİR DONANMA ASKERİ

61 yaşındaki MSNBC kanalı politika ve terörizm uzmanı Malcolm Nance de bu isimlerden biri oldu. Eski bir donanma askeri olan Nance başta MSNBC olmak üzere birçok ABD televizyonunda istihbarat, terörizm ve dış politika analisti olarak çalışmıştı.

Bu konularla ilgili birden fazla kitabın da yazarı olan Malcolm Nance sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Konuşmaktan bıktım, buraya kadar” diyerek Ukrayna saflarında savaşa katılacağını açıkladı. Malcolm Nance artık bir televizyon yorumcusu değil Ukrayna saflarında savaşan bir asker

ÜNİFORMASIYLA POZ VERDİ

Üzerinde üniforması ve askeri donanımlarıyla verdiği pozu paylaşan Nance dün itibarıyla Ukrayna kara birliklerinde görev yapmaya başladığını duyurdu.

Çalıştığı MSNBC kanalından Joy Reid’in programına canlı video bağlantısıyla bağlanan Nance savaş başlamadan önce bölgede uzun süre kaldığını belirtirken Donetsk’teki dostlarından ve Ukrayna ordusundaki asker arkadaşlarından savaş başladıktan sonra birçok mesaj aldığını açıkladı. “Bu gece buradan sağ çıkamayacağız, 500 kez vurulduk” şeklinde bir mesaj aldığını ve bunları gördükçe kararının şekillendiğini söyleyen Nance “Artık konuşmaktan bıktım tamam mı? Artık harekete geçme zamanı” diyerek kararını verdiğini ifade etti.

Zelenski tarafından kurulma emri verilen Ukrayna Savunma Lejyonuna katılan ünlü yorumcu için MSNBC kanalı da sözcüleri yoluyla “Malcolm Nance artık kanalımız için çalışan bir analizci değildir” açıklamasını yaptı. Nance kendi çalıştığı kanalda canlı yayına katılarak durumu aktardı

BIDEN’A SESLENDİ

“Bu yok edici savaşta Ukrayna’ya yardım etmek için cephedeyim. Bu bir var oluş savaşı. Rusya bu savaşı bu toraklara getirdi ve sivilleri topluca katlediyor. Ve buradaki benim gibi insanlar artık bu konuda bir şey yapmak gerektiğini düşündükleri için geldiler.” diyen Nance bu uluslararası oluşumun öncelikli ve en önemli amacının Ukraynalı sivilleri Rus saldırılarından korumak olduğunu söylüyor.

ABD Başkanı Jor Biden’a direkt olarak seslenen ve Rusya’nın füze saldırılarından korunmak için Ukrayna’ya uzun menzilli anti tank ve anti füze mühimmatı gönderilmesini isteyen Malcolm Nance Rusya’nın tek avantajının uzun menzilli mühimmatları olduğunu açıkladı.

.@MalcolmNance fighting in #Ukraine: "Let me say something to the president of the United States. Give them counter-battery long range artillery... Something that can out-range their artillery. If you do that, you stop the attacks on civilians." #TheReidOut pic.twitter.com/ffbBedBEgG