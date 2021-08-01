Ünlü sunucu Genevieve Gorder Delta'ya yakalandı

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde varyantlar ile gündemde.

Varyantlar arasından en dikkat çekeni ise DSÖ tarafından 'endişe verici' olarak sınıflandırılan Delta varyantı. Zira Delta dünya genelindeki vaka artışlarının baş sorumlusu olarak gösteriliyor.

Daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Delta'ya yakalanan isimler hastalığın oldukça sıkıntılı geçtiği uyarısında bulunuyor.

ABD'li ünlü iç mimar ve televizyon sunucusu Genevieve Gorder Delta varyantına yakalanan ünlüler kervanına katıldı. Gorder hasta yatağından bir selfie paylaşarak 5 gündür virüs ile mücadele ettiğini açıkladı.

Yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile takipçileri ile paylaşan Gorder şu ifadeleri kullandı;

'Astımlı bir çocuk, otoimmün hastalığı olan bir yetişkin olarak virüsü hafife almadım. Aslında, tanıdığım herkesten daha dikkatliydim. Ama aşı yaptırmama rağmen yakalandım. Delta gerçekten çok tehlikeli.'

'Aşı yaptırmasaydım şimdi hastanede olurdum' diyen ünlü sunucu, Delta'nın beklediğinde de ağır bir virüs olduğunun altını çizdi ve aşı olun çağrısı yaptı. Gorder'ın bu çağrısı kısa sürede sosyal medyada binlerce defa paylaşıldı.

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