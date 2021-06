Ünlü sunucu Christiane Amanpour yumurtalık kanseri teşhisi konduğunu duyurdu

CNN International sunucusu ve gazeteci Christiane Amanpour yumurtalık kanseri teşhisi konduğunu duyurdu.

63 yaşındaki gazeteci, erken teşhisin ardından büyük ama başarılı bir operasyon geçirdiğini, kanserli kitlenin alındığını söyledi. Amanpour, önümüzdeki birkaç ay boyunca kemoterapi görecek.

Dört haftadır ekranlarda görünmeyen deneyimli gazeteci, duyuruyu Londra'daki evinde kurduğu stüdyodan yaptı. Amanpour, onlarca yıl dünyanın çeşitli bölgelerinde haber yaptı, çatışma bölgelerinde bulundu ve birçok krizle ilgili yerinden yayınlar yaptı.

Pazartesi günü paylaştığı videoda ise, "Erken teşhis çağrısı haberlerini paylaştığını" söyledi.

Some personal news from me: pic.twitter.com/D5noRnfXfA