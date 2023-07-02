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Ünlü sporcu Jo Lindner (joesthetics) 30 yaşında hayatını kaybetti!

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#Jo Lindner#Joesthetics#Anevrizma
Ünlü sporcu Jo Lindner (joesthetics) 30 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 15:53

Sosyal medyada 8 milyondan fazla takipçisi olan ünlü sporcu Jo Lindner henüz 30 yaşındayken hayatını kaybetti. Sosyal medyada 'Joesthetics' olarak tanınan Alman fitness gurusunun ölümü spor camiasında şok etkisi yarattı.

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Spor salonu antrenmanları ve beslenme önerileri hakkında hazırladığı gönderilerle kısa sürede sosyal medyada 8.4 milyon takipçiye ulaşan Lindner yakın çevresi tarafından, kibar, güçlü, ve insanlara inanan biri olarak tanımlandı.

Ünlü sporcu Jo Lindner (joesthetics) 30 yaşında hayatını kaybetti

KIZ ARKADAŞI DUYURDU: ANEVRİZMA NEDENİ İLE ÖLDÜ

Lindner kız arkadaşı Nicha, Cumartesi günü Instagram'dan yaptığı paylaşım ile meşhur vücut geliştiricinin öldüğünü doğruladı ve erkek arkadaşının ölümüne bir anevrizmanın neden olduğunu duyurdu.

Nicha, Linder'in ölümünden önceki son günlerde sadece boyun ağrısından şikayet ettiğini ancak bunu ciddiye almadığını belirtti. Erkek arkadaşının ölmeden önce ona aldığı hediye kolyeyi boynuna taktığını anlatan Nicha, "Orada, odada onunlaydım. Şu an pek bir şey yazamıyorum. İnanın bu adam düşündüğünüzden çok daha fazlası" ifadelerini kullandı.

Ünlü sporcu Jo Lindner (joesthetics) 30 yaşında hayatını kaybetti

SEBEBİ STEROİD Mİ?

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Şimdiye kadar kız arkadaşının yaptığı açıklama dışında, ünlü sporcunun ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medya kullanıcıları Linder'in kullandığı steroidler nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etse de bu konuda da kesin bir bilgi henüz yok.

Ünlü sporcu Jo Lindner (joesthetics) 30 yaşında hayatını kaybetti

ÖLECEĞİNİ HİSSETMİŞ GİBİ KONUŞMUŞ: BU BENİM EN BÜYÜK ENDİŞEM

Ünlü sporcunun ailesi arkadaşları ve takipçileri ölüm haberinin ardından peş peşe taziye mesajları yayınlarken, İngiliz The Sun gazetesi Linder'in 8 Haziran'da verdiği bir röportaja dikkat çekti.

Bradley Martyn İn Raw Talk isimli programda konuşan Linder, verdiği röportajda sanki ölümünü daha önceden hissetmiş gibi aşırı antrenmanın kalp krizine yol açabileceğinden endişe ettiğini söylemişti:

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"Kalp aynı zamanda bir kas, bu benim en büyük endişem. Ya kalbime büyük bir kramp girerse"

Ünlü sporcu Jo Lindner (joesthetics) 30 yaşında hayatını kaybetti

ANEVRİZMA NEDİR?

ANEVRİZMA, kan damarlarının duvarında oluşan baloncuk şeklindeki patolojik genişlemeleri tarif eden genel tıbbi tanımlamadır. Anevrizmalar, zayıf duvar yapıları nedeni ile patlayarak ölümcül kanamalara neden olabilirler.

Kalp anevrizması çoğunlukla belirti vermiyor. Ancak nefes darlığı, sürekli yorgunluk, çarpıntı ve göğüs ağrısı gibi bulgular bu hastalıkla ilgili ipucu oluşturabiliyor.

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#Jo Lindner#Joesthetics#Anevrizma

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