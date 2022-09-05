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Ünlü şirketin yöneticisinin sır ölümü… 57 katlı gökdelenden ölüme atladı!

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#Manhattan#İntihar#Gustavo Arnal
Ünlü şirketin yöneticisinin sır ölümü… 57 katlı gökdelenden ölüme atladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 14:18

New York’un lüks yerleşim yeri Manhattan'ın ünlü gökdelenlerinden biri korkunç bir trajediye sahne oldu. 57 katlı binadan ölüme atlayan kişinin kimliğinin açıklanmasıyla birlikte ise deyim yerindeyse ortalık toz duman oldu…

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ABD'nin en büyük perakende mağazalar zincirlerinden biri olan Bed Bath & Beyond'da son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve şirketin finansal bir çöküş yaşaması başta ABD olmak üzere dünya basınında manşetlerde üst sıralarda yer aldı.

Cuma günü New York’ta çok katlı bir binadan düşen biri olduğu konusunda ihbar alan polisler, olay yerine gittiklerinde gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşadılar.

Polisin karşılaştığı ceset 57 katlı gökdelenin 18. katında yaşadığı bilinen Bed Bath & Beyond'un baş finans görevlisi, yani CFO’su Gustavo Arnal'dı.

Ünlü şirketin yöneticisinin sır ölümü… 57 katlı gökdelenden ölüme atladı
ABD'nin en büyük perakende zincirlerinden olan şirket zor günler geçiriyor

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LÜKS EVİNDEN ÖLÜME ATLADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 52 yaşındaki Gustavo Arnal'ın, New York'un Tribeca semtinde 'Jenga' kulesi olarak bilinen 57 katlı gökdelenden düşerek hayatını kaybettiğini doğruladı.

New York polisi yaptığı açıklamada, New York City adli tabip ofisinin ölüm nedenini belirleyeceğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Bed Bath & Beyond'un yönetim kurulu başkanı, şirketin Arnal'ın ölümünden 'derin üzüntü duyduğunu' söyledi.

Arnal'ın ölümü, öyle bir zamanda gerçekleşti ki, olay dünya çapında büyük ses getirdi.

Associated Press'in geçtiğimiz hafta bildirdiğine göre şirket, yaklaşık 150 mağazasını kapatacağını ve işgücünü yüzde 20 oranında azaltacağını ve değişikliklerin şirkete mali yılda 250 milyon dolar tasarruf sağlayabileceğini tahmin ettiğini duyurmuştu.

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ŞİRKETİ ZOR DURUMDAYDI

Washington Post, milyarder Ryan Cohen'in zor durumdaki perakendeciden büyük bir hisse almasının ardından yatırımcılarda büyük bir heyecan dalgası oluştuğunu bildirmişti.

Ünlü şirketin yöneticisinin sır ölümü… 57 katlı gökdelenden ölüme atladı
Gustavo Arnal'ın ölüme atladığı bina New York siluetinin en tanınmış yapılarından biri

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Ancak şirketin hisseleri, Cohen'in hisselerini azaltacağının sinyalini verdiği günlerde günlerce serbest düşüşe geçti. Hisseler cuma günü, ağustos ayındaki 23,08 dolarlık zirvesinden yüzde 63 düşüşle 8.63 dolardan kapandı.

Finans kulislerinden yayılan söylentiye göre Arnal, 16-17 Ağustos arasındaki işlemlerde 55.013 Bed Bath & Beyond hissesi sattı. Bu satışlar yaklaşık 1,4 milyon doları buldu, ancak Arnal'ın şirkette hala 255.400 hissesi kalmıştı.

24 Ağustos'ta 1,2 milyar dolar kaybettiklerini söyleyen hissedarlar Bed Bath & Beyond, Arnal ve Cohen'in hisselerini daha yüksek bir fiyata satmak için hisse fiyatını şişirme planına katıldığını iddia ederek şikâyette bulundular.

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SEBEP HİSSE SAHTEKÂRLIĞI MI?

ABD basınına göre Arnal'ın başı bu 1,2 milyar dolarlık hisse senedi sahtekârlığı nedeniyle büyük beladaydı.

Ünlü ismin bu sebeple intiharı seçmiş olabileceği düşünülüyor.

Ünlü şirketin yöneticisinin sır ölümü… 57 katlı gökdelenden ölüme atladı
İntihar eden Gustavo Arnal hakkında yolsuzluk soruşturması vardı...

New York Post’ta yer alan haberde, Gustavo Arnal'ın, ölüme atladığı sırada eşinin de evde olduğu ancak kadının hiçbir şeyden haberi olmadığı yer aldı.

Gustavo Arnal, ölüme atlarken arkasında bir not bırakmadı ve sırlarıyla birlikte bu dünyadan ayrıldı…

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#Manhattan#İntihar#Gustavo Arnal

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