Ünlü şirketin varisi kaçırılmıştı... Eliza Fletcher'dan kötü haber geldi

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ABD günlerdir Eliza Fletcher'ı konuşuyor. Sabah koşusu sırasında kaçırılan 34 yaşındaki kadından kötü haber geldi.

ABD'nin en büyük şirketlerinden biri olan Orgill'in varisi olan Fletcher'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Dün akşam saatlerinde bir evin bahçesinde bir kadına ait cansız bir beden bulundu. Memphis Polis Departmanı bulunan kişinin Fletcher olduğunu doğruladı.

34 yaşındaki Fletcher, 2 Eylül'de kaçırılmış, daha sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin onu zorla bir cipe sürüklediği görülmüştü.

Bunun üzerine güvenlik güçleri aracı tespit etmiş ve sahibini gözaltına almıştı.

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DAHA ÖNCE AYNI SUÇTAN HÜKÜM GİYMİŞ

Daha önce kaçırma suçundan hüküm giymiş 38 yaşındaki Cleotha Abston, Fletcher'ı kaçırmak ile suçlanıyordu.

34 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşılmasının ardından savcılık birinci derece cinayetin davaya eklendiğini duyurdu.

Avukat tutamayacağını açıklaması üzerine kendisine kamu avukatı atanan Abston'un yargılanmasına bugün başlanacak.

Fletcher, aile şirketi yerine St Mary's Piskoposluk Okulu'nda bir anaokulu öğretmeni olarak çalışıyordu.