×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ünlü şef Ramsay kansere yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Gordon Ramsay#KANSER#Tedavi
Ünlü şef Ramsay kansere yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 07:00

Ünlü İngiliz yemek şefi Gordon Ramsay, kendisine cilt kanseri teşhisi konduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

 

Ramsay, cilt kanserinin bir türü olan bazal hücreli karsinoma yakalandığını söyledi. Şef Ramsay, Instagram hesabından boynunda bandaj bulunan bir fotoğraf ve kulak memesinin alt kısmında bir dikiş izi gösteren fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafa düştüğü notta boynundaki kanserli dokunun alındığını belirten Ramsay, “Lütfen bu hafta sonu güneş kreminizi unutmayın” uyarısında bulundu. Ünlü şef, “Yemin ederim yüz gerdirme değil! Öyle olsaydı paramı geri isterdim” ifadeleriyle de espri yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gordon Ramsay#KANSER#Tedavi

BAKMADAN GEÇME!