Ünlü şef Ramsay kansere yakalandı

Ramsay, cilt kanserinin bir türü olan bazal hücreli karsinoma yakalandığını söyledi. Şef Ramsay, Instagram hesabından boynunda bandaj bulunan bir fotoğraf ve kulak memesinin alt kısmında bir dikiş izi gösteren fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafa düştüğü notta boynundaki kanserli dokunun alındığını belirten Ramsay, “Lütfen bu hafta sonu güneş kreminizi unutmayın” uyarısında bulundu. Ünlü şef, “Yemin ederim yüz gerdirme değil! Öyle olsaydı paramı geri isterdim” ifadeleriyle de espri yaptı.