×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ünlü şef bisiklet kazası geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#Gordon Ramsay#Bisiklet#Kaza
Ünlü şef bisiklet kazası geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 07:00

Dünyaca ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay, ABD’de ağır bir bisiklet kazası geçirdi.

Haberin Devamı

Sosyal medyada paylaştığı videoyla kaza yüzünden vücudunda oluşan büyük morluğu gösteren Ramsay, “Kask takmıyor olsaydım ölebilirdim” dedi. 57 yaşındaki ünlü şef, videoda “İyiyim ve herhangi bir kemiğim kırılmadı ya da ciddi bir yaralanma yaşamadım ama biraz morarmış durumdayım. Kaza beni gerçekten sarstı. Dürüst olmak gerekirse, burada olduğum için şanslıyım” ifadelerini kullandı. Ramsay, takipçilerine “Yolculuk ne kadar kısa sürecek olursa olsun muhakkak kask takın” çağrısında bulundu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gordon Ramsay#Bisiklet#Kaza

BAKMADAN GEÇME!