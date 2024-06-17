Ünlü şef bisiklet kazası geçirdi

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Sosyal medyada paylaştığı videoyla kaza yüzünden vücudunda oluşan büyük morluğu gösteren Ramsay, “Kask takmıyor olsaydım ölebilirdim” dedi. 57 yaşındaki ünlü şef, videoda “İyiyim ve herhangi bir kemiğim kırılmadı ya da ciddi bir yaralanma yaşamadım ama biraz morarmış durumdayım. Kaza beni gerçekten sarstı. Dürüst olmak gerekirse, burada olduğum için şanslıyım” ifadelerini kullandı. Ramsay, takipçilerine “Yolculuk ne kadar kısa sürecek olursa olsun muhakkak kask takın” çağrısında bulundu.