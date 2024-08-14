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Ünlü şarkıcı Katy Perry’e inceleme başlatıldı

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#Katy Perry#İnceleme#İspanya
Ünlü şarkıcı Katy Perry’e inceleme başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 15:51

ABD’li şarkıcı Katy Perry hakkında Balear Adaları’ndaki ekolojik olarak hassas kumullarda izinsiz video çektiği için inceleme başlatıldı. İspanya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, video çekiminden sorumlu olan yapım şirketinin izin almadığını açıkladı.

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Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Katy Perry uzun bir aranın ardından çıkardığı albümle adından söz ettiriyor. Şarkıcı hakkında çektiği klip nedeniyle İspanya’da inceleme başlatıldı.

Lifetimes adlı single'ı için kameraların karşısına geçen Perry, Balear Adaları’ndaki ekolojik olarak hassas kumullarda izinsiz video çektiği için inceleniyor. Görüntülerde Perry’nin kumullarda eğlendiği ve kulüplerde parti yaptığı görülürken S'Espalmador adasındaki korunan kumullar ortasındaki çekimlerde kumullara zarar verilip verilmediğini araştırılıyor.

İspanya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, video çekiminden sorumlu olan yapım şirketinin izin almadığını açıkladı. Perry ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Formentera adasının kuzeyinde bulunan ıssız bir adacık olan S’Espalmador, 1980 yılından bu yana da Ses Salines de Ibiza and Formentera’nın doğal adasıdır.

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#Katy Perry#İnceleme#İspanya

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