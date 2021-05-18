Ünlü sanatçının saçının tek bir teli 20 bin liraya satıldı!

Nirvana grubunun kurucusu, solisti ve söz yazarı 27 yaşında hayatını kaybeden efsanevi şarkıcı Kurt Cobain’in saçı, açık artırmada satıldı.

1994 yılında hayatını kaybeden, ancak o yıllardan hiç unutulmayan rock yıldızının birkaç saç teli, müzayedede 14 bin 145 dolara alıcı buldu. Bu meblağ neredeyse 120 bin liraya denk geliyor.

ABD Arizona'da bulunan Iconic Auctions adlı müzayede şirkete tarafından satışa çıkarılan saç telleri oldukça yüksek bir fiyata alıcı bulurken 6.5 santimetre uzunluğundaki her bir saç telinin satış fiyatı 2 bin 357 dolar oldu.

Iconic adlı müzayede evinde satışa çıkarılan saç telleri, yıllardır plastik bir kabın içinde saklanıyordu. Saç tellerinin, Cobain’in 1989 yılında, Nirvana meşhur Bleach turnesindeyken kesilen saçlarından parçalar olduğu öğrenildi. Cobain'in saçlarını o dönemde yakın arkadaşı ve sırdaşı olan Tessa Osbourne tarafından İngiltere'de, 29 Ekim 1989'da kesildiği bilgisi verildi. Cobain'in saçlarını satın alan kişi aynı zamanda bu çok özel anın fotoğrafına da kavuşmuş olacak. Fotoğrafta Cobain, kendisiyle özdeşleşen kareli oduncu gömleğiyle görülüyor. Osbourne da arkası dönük duran Cobain'in saçlarını kesiyor.

Kurt Cobain, 1987 yılında Krist Novoselic ile birlikte Nirvana’yı kurdu. Bleach isimli ilk albümleri 1989 yılında yayınlandı. Grubun ikinci albümü Nevermind 1991’de çıktığında ve Smells Like Teen Spirit şarkılarının klibi kanallarda dönmeye başladığında gurubun başarısı çığı gibi büyüdü. Nirvana, X kuşağının ‘bayrağı önde götüren grubu’ olarak kabul edildi ve Cobain neslin sözcüsü’ olarak nitelendirildi. GİTARI 6 MİLYON DOLARA ALICI BULMUŞTU!

Kurt Cobain'in efsane gitarı da geçen yıl 6 milyon dolara satılmıştı.

Julien's Müzayede Evinden yapılan açıklamada, Nirvana grubunun solisti ve gitaristi Cobain’in 1993'te New York'ta MTV Unplugged programında çaldığı "1959 Martin D-18E" akustik gitarının Los Angeles'ta düzenlenen açık artırmada 6 milyon dolara satıldığı belirtildi. Bu haber ajanslara düştüğünde takvimler Haziran 2020'yi gösteriyordu. Kurt Cobain'in ölümünden 5 ay önce düzenlenen MTV Unplugged müzik programında kullandığı gitar, Avustralyalı iş adamı Peter Freedman tarafından alındı.

Cobain'in zeytin yeşili, üzerinde sigara yanığı bulunan ve yıkanmamış hırkası New York'ta 2019’da düzenlenen açık artırmada 334 bin dolara (yaklaşık 2,3 milyon lira) satılmıştı.

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