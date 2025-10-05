Ünlü rapçiye 4 yıl hapis

Haberin Devamı

ABD’de hakkında çok sayıda “cinsel içerikli suç” iddiasıyla yargılanan ünlü rapçi Sean Combs hakkında karar açıklandı. “Kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma”dan suçlu bulunan Diddy’nin 4 yıl 2 ay hapse mahkûm edildiğini açıklayan mahkeme, rapçinin ayrıca 500 bin dolar tazminat ödemesine hükmetti. Diddy’nin halihazırda tutuklu geçirdiği 1 yılın ardından cezasının düşürülme ihtimali bulunurken, rapçinin avukatları karara itirazda bulunacaklarını söyledi. Rapçinin avukatları, müvekkillerinin hapiste geçirdiği süreye atıfta bulunarak, derhal salıverilmesini talep ederken, savcılar ise Diddy’nin şiddet geçmişini gerekçe göstererek 11 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

‘PARTİYE KATILANLARI İLİŞKİYE GİRMEYE ZORLADI’

Diddy lakaplı Sean Combs, “seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme” suçlamalarıyla 16 Eylül 2024’te gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan iddianamede, Combs’un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur bıraktığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti. Combs’un mağdurlara “nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma” gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirilmişti.